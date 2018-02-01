第七屆GAON CHART音樂獎2月14日全球直播！ Wanna One&TWICE等出演

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全球範圍通過NAVER V LIVE直播！ 2月14日晚上一起守在螢幕前看愛豆吧XDD

昨天韓國GAON CHART宣佈，將於2月14日晚7點（韓國時間）在首爾蠶室室內體育館舉辦第七屆GAON CHART音樂頒獎禮，在韓國可直接通過有線台Mnet收看， 在中國大陸和日本則分別通過網易音樂和Gyao！ 直播，此外的全球範圍內，均可以通過NAVER V LIVE即時收看！

此次頒獎禮由Super Junior利特和TWICE多賢擔任MC，出演陣容也是相當豪華，包括：TWICE、GOT7、Wanna One、善美、SEVENTEEN、IU、李秀賢（樂童音樂家）、水晶男孩、Heize、黃致列、 MeloMance等等。



現在GAON CHART還在FB上進行「填問卷、贏門票」的活動，到2月4日截止，有興趣的朋友也可以去看看哦！

（圖源：TV DAILY）

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