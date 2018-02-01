第七届GAON CHART音乐奖2月14日全球直播！ Wanna One&TWICE等出演
KPOP 2018年2月1日 星期四10:46 Sani
全球范围通过NAVER V LIVE直播！ 2月14日晚上一起守在萤幕前看爱豆吧XDD
昨天韩国GAON CHART宣布，将於2月14日晚7点（韩国时间）在首尔蚕室室内体育馆举办第七届GAON CHART音乐颁奖礼，在韩国可直接通过有线台Mnet收看， 在中国大陆和日本则分别通过网易音乐和Gyao！ 直播，此外的全球范围内，均可以通过NAVER V LIVE即时收看！
此次颁奖礼由Super Junior利特和TWICE多贤担任MC，出演阵容也是相当豪华，包括：TWICE、GOT7、Wanna One、善美、SEVENTEEN、IU、李秀贤（乐童音乐家）、水晶男孩、Heize、黄致列、 MeloMance等等。
现在GAON CHART还在FB上进行「填问卷、赢门票」的活动，到2月4日截止，有兴趣的朋友也可以去看看哦！
（图源：TV DAILY）
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