H.O.T. 雙喜臨門！時隔 17 年文熙俊、Tony An、李在元再度成同門
KPOP 2018年1月31日 星期三13:00 施乃琪
時隔 17 年，H.O.T. 在 2 月中旬終於要帶來令人難以置信的合體表演了。在這時候更傳出另一個好消息——文熙俊與隊友 Tony An、李在元再度成為同門師兄弟啦！
IOK Company 於 30 日發出新聞稿宣布，文熙俊已經與旗下的 TN 娛樂事業部簽訂了專屬合約，將與金淑、洪真京⋯⋯等人成為同仁。
IOK Company 相關人士對文熙俊的決定表達了無限謝意：「這想必是很艱難的決定，我們想再次向總是對前經紀人講義氣的文熙俊道謝。」並說：「我們會全力以赴地協助文熙俊，讓他與公司攜手度過的時時刻刻都有著深刻的意義。」
而 H.O.T. 也即將於 2 月 15 日，在日山 MBC Dream Center 公開廳舉行的《無限挑戰——星期六星期六是歌手》中登場，未來想必也有更多機會看見一起亮相的他們了！
（照片來源：TVDaily、IOK Company）
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