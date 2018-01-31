H.O.T. 双喜临门！时隔 17 年文熙俊、Tony An、李在元再度成同门

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时隔 17 年，H.O.T. 在 2 月中旬终於要带来令人难以置信的合体表演了。在这时候更传出另一个好消息——文熙俊与队友 Tony An、李在元再度成为同门师兄弟啦！

IOK Company 於 30 日发出新闻稿宣布，文熙俊已经与旗下的 TN 娱乐事业部签订了专属合约，将与金淑、洪真京⋯⋯等人成为同仁。

IOK Company 相关人士对文熙俊的决定表达了无限谢意：「这想必是很艰难的决定，我们想再次向总是对前经纪人讲义气的文熙俊道谢。」并说：「我们会全力以赴地协助文熙俊，让他与公司携手度过的时时刻刻都有著深刻的意义。」

而 H.O.T. 也即将於 2 月 15 日，在日山 MBC Dream Center 公开厅举行的《无限挑战——星期六星期六是歌手》中登场，未来想必也有更多机会看见一起亮相的他们了！



（照片来源：TVDaily、IOK Company）

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