惠利疑似認愛第三段公開戀情！與舞者WOOTAE甜蜜互動曝光，新男友曾為伯賢、李起光等愛豆編舞

歌手兼演員惠利昨日被爆與舞者WOOTAE（蔡宇台）熱戀超過一年。 對於這段傳聞，雙方口徑一致，僅以「無法確認私生活」回應，並未直接否認，也讓外界認為這已是實質上的戀情認證。

據韓媒稱，惠利與WOOTAE因去年上映的電影《Victory》相識，惠利在片中飾演菜鳥啦啦隊「千禧女孩」的隊長，而WOOTAE則擔任該片的HIP-HOP舞蹈指導。 兩人從在慶尚南道巨濟島的拍攝與練習過程中逐漸培養感情，回到首爾後更發展為戀人關係。



惠利曾在個人YouTube頻道「惠's Club」中，與共同出演《Victory》的演員朴世阮分享為戲學習啦啦隊舞蹈的點滴，提到「因為電影裡有很多90年代回憶的歌曲，想要好好呈現」，並說自己為此練舞長達3個月。 她還特別提到：「副編舞是Kinki老師，HIP-HOP部份則是WOOTAE老師，真的辛苦他們了」，並在字幕上打上「我愛你們」表達感謝。 當時該影片上傳距今約10個月，因此外界推測兩人那時可能已經交往。



WOOTAE則在自己的SNS上多次上傳與《Victory》相關的照片與影片，甚至稱「這部電影比《死侍》還有趣，還想再看一次。」他還在感想中稱讚惠利與朴世阮的努力「讓電影更閃耀、更有價值」。 此外，兩人也在SNS上留下曖昧互動，惠利曾上傳由WOOTAE拍攝的照片並寫下「笨蛋的逆襲」，WOOTAE隨後轉發，惠利則回覆「帥氣」，接著WOOTAE又留言「下週」，流露出甜蜜氛圍。



WOOTAE還打趣地說：「還記得第一次接到電話的時候，那是在《Street Man Fighter》播出之後。 對方說主演是惠利小姐，而且是一部跳舞的電影。 我說自己從來沒演過戲，更何況還是主演，覺得有點負擔。 但對方立刻就請我負責編舞指導。 果然，還是持續做自己擅長的事最好啊。」

WOOTAE於2022年透過Mnet選秀節目《Street Man Fighter》打開知名度，主攻編舞，還擅長Breaking、House、Hip-hop、Krump等多元舞風，曾參與BoA的《NEGA DOLA》、李起光的《Don't Close Your Eyes》、伯賢的《Candy》、Highlight的《 The Blowing》等舞蹈編排。 因為在舞蹈圈展現的領導力與專業度，還被稱為「舞蹈界吳恩英」（吳恩英為韓國知名育兒專家）。



對於戀情報導，惠利與WOOTAE雙方皆未承認也未否認，僅強調「屬於藝人的私生活」。 這讓外界更相信兩人確實正在熱戀中。

值得一提的是，惠利過去已有兩段公開戀情。 她曾與大16歲的歌手Tony An交往，後來又與演員柳俊烈相戀近8年，但在2023年11月宣告分手。 之後柳俊烈與韓韶禧認愛，惠利當時在SNS留下「有趣呢」的短評。



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