《解凍屍篇》申久演技生涯55年來最令人毛骨悚然的反派演出
電影 2018年2月1日 星期四11:00 Erin
大家對於演員申久的印象，是否是《花漾爺爺》還有《尹食堂》中那個可愛的老人？在電影《解凍屍篇》中的申久將有破例大變身。
《解凍屍篇》描述解凍的漢江竟浮出了屍體，水面下還有什麼秘密，與一位謎樣的男子有什麼關聯？演技生涯已長達55年，從電視劇到電影、廣告、綜藝節目等，申久的演出一向給人相當沉穩又幽默的感覺，也常常勉勵後輩們，這樣和藹可親的申久將在此電影首度挑戰反派角色，飾演劇中的鄭老人一角。
鄭老人在醫院進行無痛內視鏡療程中，進入假睡眠狀態，說出了驚悚的殺人告白，而聽到這席話的勝勳開始經歷了揮之不去的夢靨，《解凍屍篇》片中真正的驚悚感也就從申久臉上謎樣的表情開始。
申久飾演一位失智老人，臉上雖然有種迷濛癡呆表情，語言部份看來也有些退化，但某些時候他似乎頭腦比誰都清楚，眼神與令人感到冷颼颼的微笑，演技又表現出另一種感覺。
李秀妍導演更說自己在寫劇本的時候就已經希望邀請申久來演出鄭老人，“鄭老人這個角色從一開始就邀請了申久老師演出，原因是老師的聲線就是鄭老人，有種非常微妙的感覺，每每讓人感到驚悚，所以一下就想起他。若要用一句話來形容跟申久老師的合作，那就是我的美夢成真。”
《解凍屍篇》即將於2月2日在台上映，請大家一起到戲院體會虛實難分的驚悚。
照片:亮點國際Spotlight/ 《解凍屍篇》劇照
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