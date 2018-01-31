《解冻尸篇》申久演技生涯55年来最令人毛骨悚然的反派演出
电影 2018年2月1日 星期四11:00 Erin
大家对於演员申久的印象，是否是《花漾爷爷》还有《尹食堂》中那个可爱的老人？在电影《解冻尸篇》中的申久将有破例大变身。
《解冻尸篇》描述解冻的汉江竟浮出了尸体，水面下还有什么秘密，与一位谜样的男子有什么关联？演技生涯已长达55年，从电视剧到电影、广告、综艺节目等，申久的演出一向给人相当沉稳又幽默的感觉，也常常勉励后辈们，这样和蔼可亲的申久将在此电影首度挑战反派角色，饰演剧中的郑老人一角。
郑老人在医院进行无痛内视镜疗程中，进入假睡眠状态，说出了惊悚的杀人告白，而听到这席话的胜勋开始经历了挥之不去的梦靥，《解冻尸篇》片中真正的惊悚感也就从申久脸上谜样的表情开始。
申久饰演一位失智老人，脸上虽然有种迷蒙痴呆表情，语言部份看来也有些退化，但某些时候他似乎头脑比谁都清楚，眼神与令人感到冷飕飕的微笑，演技又表现出另一种感觉。
李秀妍导演更说自己在写剧本的时候就已经希望邀请申久来演出郑老人，“郑老人这个角色从一开始就邀请了申久老师演出，原因是老师的声线就是郑老人，有种非常微妙的感觉，每每让人感到惊悚，所以一下就想起他。若要用一句话来形容跟申久老师的合作，那就是我的美梦成真。”
《解冻尸篇》即将於2月2日在台上映，请大家一起到戏院体会虚实难分的惊悚。
照片:亮点国际Spotlight/ 《解冻尸篇》剧照
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究