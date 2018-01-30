IU又收穫一名愛豆粉！Yeri見過3次就對她緊追不捨

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作為娛樂圈的「明星的明星」，IU在圈內的圈粉實力絕對是核爆級，一場演唱會就吸引了半個娛樂圈，不僅被歌壇後輩敬為女神，連粉絲們心目中的男神李鍾碩、宋仲基都是他的小粉絲。 最近又有一名愛豆被IU成功圈粉了，她就是Red Velvet的Yeri。

最近各種網站中瘋傳IU和Yeri關係親密的照片，不過資深粉絲也知道這也只不過是兩人3次見面而已，而且IU還是出了名的「認生」，不擅長與陌生人交往，可見Yeri的親和力有多厲害。

IU和Yeri的第一次見面是在去年12月舉辦的「2017 Melon Music Awards」上，後台裡看到IU的Yeri不停對她豎起大拇指，連讚「你是最棒的」。

IU為作為Red Velvet死忠粉的經紀人安排了合照機會，此時Yeri就站在IU身邊，摟著她的胳膊。

兩人的第2次見面是在1月10日舉辦的第32屆金唱片獎的頒獎禮上，兩人並沒有太多的接觸。

第3次見面也就是1月25日舉辦的第27屆首爾歌謠大賞頒獎禮中，兩人已經成為了好友。 看到IU一個人坐在座位上的Yeri熱情飛奔過來，並坐在IU身邊，兩人不停耳語，一看關係就十分好。

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IU獲獎的時候，Yeri也大笑著鼓掌，一臉「看，她很厲害吧」的自豪。

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「圖：PANN」

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