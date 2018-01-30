IU又收获一名爱豆粉！Yeri见过3次就对她紧追不舍

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作为娱乐圈的「明星的明星」，IU在圈内的圈粉实力绝对是核爆级，一场演唱会就吸引了半个娱乐圈，不仅被歌坛后辈敬为女神，连粉丝们心目中的男神李钟硕、宋仲基都是他的小粉丝。 最近又有一名爱豆被IU成功圈粉了，她就是Red Velvet的Yeri。

最近各种网站中疯传IU和Yeri关系亲密的照片，不过资深粉丝也知道这也只不过是两人3次见面而已，而且IU还是出了名的「认生」，不擅长与陌生人交往，可见Yeri的亲和力有多厉害。

IU和Yeri的第一次见面是在去年12月举办的「2017 Melon Music Awards」上，后台里看到IU的Yeri不停对她竖起大拇指，连赞「你是最棒的」。

IU为作为Red Velvet死忠粉的经纪人安排了合照机会，此时Yeri就站在IU身边，搂著她的胳膊。

两人的第2次见面是在1月10日举办的第32届金唱片奖的颁奖礼上，两人并没有太多的接触。

第3次见面也就是1月25日举办的第27届首尔歌谣大赏颁奖礼中，两人已经成为了好友。 看到IU一个人坐在座位上的Yeri热情飞奔过来，并坐在IU身边，两人不停耳语，一看关系就十分好。

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IU获奖的时候，Yeri也大笑著鼓掌，一脸「看，她很厉害吧」的自豪。

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「图：PANN」

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