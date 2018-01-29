SEVENTEEN 特別專輯〈DIRECTOR'S CUT〉驚喜滿滿 主打歌「謝謝」照例由 Woozi 創作！
KPOP 2018年1月29日 星期一12:10 施乃琪
下個月初的 SEVENTEEN 就要帶著特別專輯〈DIRECTOR'S CUT〉回歸了，這幾天接連釋出個人預告照後，如今曲目表終於曝光，主打歌依舊是由創作擔當 Woozi 負責！
SEVENTEEN 於本日（29 號）零點，經由官方 SNS 公開了〈DIRECTOR'S CUT〉的曲目表。包含主打歌「謝謝」在內，總共收錄了 4 首新歌。
〈DIRECTOR'S CUT〉可說是眾多驚喜的大集合，從 vocal 隊長 Woozi 與製作人 Bumzu 再度攜手合作端出的主打歌「謝謝」，到成員淨漢與 Joshua 在世界巡迴演唱會中《Diamond Age》中表演過的歌曲 “Falling For U”，都能在特別專輯中聽見完整音源。
〈DIRECTOR'S CUT〉將於 2 月 5 日傍晚發行，在那之前，最重要的當然就是好好地享受見面會《SEVENTEEN in Carat Land》囉！
（照片來源：Pledis Entertainment）
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