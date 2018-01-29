SEVENTEEN 特别专辑〈DIRECTOR'S CUT〉惊喜满满 主打歌「谢谢」照例由 Woozi 创作！
KPOP 2018年1月29日 星期一12:10 施乃琪
下个月初的 SEVENTEEN 就要带著特别专辑〈DIRECTOR'S CUT〉回归了，这几天接连释出个人预告照后，如今曲目表终於曝光，主打歌依旧是由创作担当 Woozi 负责！
SEVENTEEN 於本日（29 号）零点，经由官方 SNS 公开了〈DIRECTOR'S CUT〉的曲目表。包含主打歌「谢谢」在内，总共收录了 4 首新歌。
〈DIRECTOR'S CUT〉可说是众多惊喜的大集合，从 vocal 队长 Woozi 与制作人 Bumzu 再度携手合作端出的主打歌「谢谢」，到成员净汉与 Joshua 在世界巡回演唱会中《Diamond Age》中表演过的歌曲 “Falling For U”，都能在特别专辑中听见完整音源。
〈DIRECTOR'S CUT〉将於 2 月 5 日傍晚发行，在那之前，最重要的当然就是好好地享受见面会《SEVENTEEN in Carat Land》罗！
（照片来源：Pledis Entertainment）
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