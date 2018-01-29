「容蜜星蜜」太甜啦！ MAMAMOO頌樂住院期間和玟星玩寶寶款遊戲
明星 2018年1月29日 星期一10:45 Sani
MAMAMOO的頌樂前陣子因為腰傷住院，最近終於康復出院了！ 不過卻被發現，消磨時間用的玩具根本是小孩子口味啊XDD
頌樂是在1月15日被發現受傷的，當時從馬來西亞錄完《K-wave Music Festival》返回韓國，被粉絲目擊全程半彎著腰、還由工作人員攙扶才能勉強慢慢移動，
所屬社在當日發聲明稱：「MAMAMOO頌樂在海外日程的排練舞台上扭傷了腰，將於今日下午去醫院看診。 」而原計劃參加的《2018偶像運動會》和聖火傳遞活動，也都因此取消，只另外3位成員照計畫參加：
（圖源：MAMAMOO IG）
不過現在頌樂已經出院啦！ 還參加了25日舉辦的首爾歌謠大賞，這次終於是4個人一起了~不過寒冷天氣裡穿這麼少走紅毯，還是蠻心疼她們啊T^T
（圖源：TV DAILY）
有趣的是近日有網友爆料稱，自己的姐姐去醫院單人間住院，探病時發現姐姐房間裡有這個！ 網友一開始還以為是姐姐太孤單了，結果被告知：是之前住在這間的頌樂留下的XDDD
（圖源：網路）
其實一周前頌樂還在粉絲官咖分享了完成品的圖片：「容蜜星蜜速食食品！ 猜猜分別是誰做的~以及，是什麼menu呢？ 」原來是玟星去看望頌樂時，兩人一起做的啊！
（圖源：網路）
「容蜜星蜜（용콩별콩）」是玟星和頌樂小分隊（非官方）的直播節目名稱，由兩人名字+甜甜蜜蜜（알콩달콩）韓文組成。 看來這兩人不僅在節目裡，私下裡也糖度超高的XDD
（圖源：Twitter@moonsunotp）
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