「容蜜星蜜」太甜啦！ MAMAMOO颂乐住院期间和玟星玩宝宝款游戏
明星 2018年1月29日 星期一10:45 Sani
MAMAMOO的颂乐前阵子因为腰伤住院，最近终於康复出院了！ 不过却被发现，消磨时间用的玩具根本是小孩子口味啊XDD
颂乐是在1月15日被发现受伤的，当时从马来西亚录完《K-wave Music Festival》返回韩国，被粉丝目击全程半弯著腰、还由工作人员搀扶才能勉强慢慢移动，
所属社在当日发声明称：「MAMAMOO颂乐在海外日程的排练舞台上扭伤了腰，将於今日下午去医院看诊。 」而原计划参加的《2018偶像运动会》和圣火传递活动，也都因此取消，只另外3位成员照计画参加：
（图源：MAMAMOO IG）
不过现在颂乐已经出院啦！ 还参加了25日举办的首尔歌谣大赏，这次终於是4个人一起了~不过寒冷天气里穿这么少走红毯，还是蛮心疼她们啊T^T
（图源：TV DAILY）
有趣的是近日有网友爆料称，自己的姐姐去医院单人间住院，探病时发现姐姐房间里有这个！ 网友一开始还以为是姐姐太孤单了，结果被告知：是之前住在这间的颂乐留下的XDDD
（图源：网路）
其实一周前颂乐还在粉丝官咖分享了完成品的图片：「容蜜星蜜速食食品！ 猜猜分别是谁做的~以及，是什么menu呢？ 」原来是玟星去看望颂乐时，两人一起做的啊！
（图源：网路）
「容蜜星蜜（용콩별콩）」是玟星和颂乐小分队（非官方）的直播节目名称，由两人名字+甜甜蜜蜜（알콩달콩）韩文组成。 看来这两人不仅在节目里，私下里也糖度超高的XDD
（图源：Twitter@moonsunotp）
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