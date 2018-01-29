《看見你的聲音》大家都猜菲律賓歌手是音痴，卻帶來超反轉再反轉的感動演出～

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看見你的聲音

Mnet《看見你的聲音》第五季終於開播啦～！！！首集邀請到男團BLOCK. B出演【全球特輯】，「實力者v.s.音痴」一樣是那麼難猜啊～ >口<

眾所期待的Mnet《看見你的聲音》第五季終於在上週五首播，這一回邀請到剛回歸的男團BLOCK. B當作特邀嘉賓，規則一樣是用肉眼看出誰是「歌唱實力者」或是「音痴」。

第一集的出演歌手中，有一些是出演過當地《看見你的聲音》的參賽者，節目組特別邀請到各國選手，當然也有一些是設計好的騙局！

其中，菲律賓讓人不禁流下淚水的商演女王「謝比·法蘭西斯哥」，一開始對嘴就非常可疑，現場大多猜他是音痴啊～：



而當他一開口，全場都被嚇到了！！！



謝比以沉穩的男聲開唱，讓全場的人嚇到一一張大嘴巴，接著下一秒…又以為美的女聲，再次給出了反轉的美妙歌聲，完全讓人起雞皮疙瘩啊～！

作為男生出生，但現在過著女人的生活，白天當客服，晚上則跑商演活動，用聲音養活一家人，身為家中的長子，一直都很努力維持家計，當然也遇過相當多的苦難，透過當地的《看見你的聲音》讓更多人聽見她的歌聲，實現她的夢想，甚至來到了韓國參加節目，背後的故事，也讓許多人感動啊…。

（截圖自：Mnet Official）

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