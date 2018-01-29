《看见你的声音》大家都猜菲律宾歌手是音痴，却带来超反转再反转的感动演出～

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看见你的声音

Mnet《看见你的声音》第五季终於开播啦～！！！首集邀请到男团BLOCK. B出演【全球特辑】，「实力者v.s.音痴」一样是那么难猜啊～ >口<

众所期待的Mnet《看见你的声音》第五季终於在上周五首播，这一回邀请到刚回归的男团BLOCK. B当作特邀嘉宾，规则一样是用肉眼看出谁是「歌唱实力者」或是「音痴」。

第一集的出演歌手中，有一些是出演过当地《看见你的声音》的参赛者，节目组特别邀请到各国选手，当然也有一些是设计好的骗局！

其中，菲律宾让人不禁流下泪水的商演女王「谢比・法兰西斯哥」，一开始对嘴就非常可疑，现场大多猜他是音痴啊～：



而当他一开口，全场都被吓到了！！！



谢比以沉稳的男声开唱，让全场的人吓到一一张大嘴巴，接著下一秒…又以为美的女声，再次给出了反转的美妙歌声，完全让人起鸡皮疙瘩啊～！

作为男生出生，但现在过著女人的生活，白天当客服，晚上则跑商演活动，用声音养活一家人，身为家中的长子，一直都很努力维持家计，当然也遇过相当多的苦难，透过当地的《看见你的声音》让更多人听见她的歌声，实现她的梦想，甚至来到了韩国参加节目，背后的故事，也让许多人感动啊…。

（截图自：Mnet Official）

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