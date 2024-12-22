被(G)I-DLE小娟遞麥唱功都會現形！先是崔顯旭後是P.O，網聯想胖虎與〈嘮叨〉XD

昨晚（21日）SBS舉行了年度盛會「2024 SBS演技大賞」，邀請了人氣女團(G)I-DLE登場炒熱氣氛，隊長小娟繼青龍系列大獎又特別遞麥給台下入圍者，被遞麥的人唱功也「現形」XD。

先回顧今年7月舉行的第3屆青龍系列大獎，(G)I-DLE受邀演唱，唱〈Fate〉時特地走下台和入圍者互動，小娟中途把麥克風遞給以《High Cookie》入圍新人獎的崔顯旭，崔顯旭一唱網友都笑翻了！網喊「河李燦騙人的歌唱實力就這樣全國放送出去了」、「《閃亮的西瓜》對嘴是有理由的」。「河李燦」就是崔顯旭在另一部劇《閃亮的西瓜》的角色，是樂團主唱兼吉他手啊！大家這才反應過來崔顯旭實際的唱功原來是如此XD。



아ㅅㅂ 최현욱 아이들 무대에 급피처링해줌아웃겨 pic.twitter.com/aqqRb0Wgrp — otot (@myottlife) July 19, 2024

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而昨晚的2024 SBS演技大賞上演類似劇本，(G)I-DLE唱了〈Super Lady〉和〈Fate〉，〈Fate〉一樣走下台、小娟一樣並把麥克風遞給其中一人，這次雀屏中選的是(G)I-DLE的偶像前輩Block B出身P.O（表志勳），P.O以《好搭檔》入圍且後續順利獲獎。P.O開口聲嘶力竭又笑倒觀眾，小娟和雨琦當場也被逗笑。



網友笑說「P.O胖虎的唱法是真的嗎？」、「可是……你是……歌手啊……」、「我在打工的時候放著個，P.O唱歌的時候老闆把聲音關掉了」、「不是，P.O唱歌的樣子怎麼這麼搞笑」，相當多人都不約而同聯想《多啦A夢》裡唱著「我是孩子王」的胖虎，或是P.O和死黨WINNER宋旻浩在《新西遊記7》演唱IU和2AM瑟雍名曲〈嘮叨〉，兩人大走音的名場面。不過，也有一些人針對質疑P.O的唱功替他說話，解釋P.O是Rapper不是一般歌手，如果讓一個團裡的主唱來唱Rap肯定也會出現類似糗事。



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