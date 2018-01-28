INFINITE雜誌畫報採訪：「變成六人體後，感情更好了」

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INFINITE充滿春天氣息的一組畫報公開了，成員們最近都有哪些心事呢？

「以重新開始的心態努力準備了。 成員們在忙碌的行程中也抽空在淩晨練習。 這次專輯中包含了我們的很多苦惱。 」

今年三十歲的聖圭：「20多歲真的有很多事情，非常華麗也有點孤獨。 最近經常有‘我有好好活著嗎’的想法。 ‘我的那些選擇是對的嗎，我有沒有傷到別人’想這些。 」

忙於電視劇拍攝的L，對於「重新出生還會不會當INFINITE成員」的提問答道：「覺得INFINITE本身是一種梯子，是擁有非常重要回憶的存在，一起度過了人生的一半。 」

成烈當問到想對成員們說的話時，答道：「以六個人重新整頓之後，關係變得更好了。 彼此非常照顧。 以前我拍電視劇時受到朋友們的照顧，現在輪到我回饋的時候了。 」

成鐘對於最近執著的事情，選擇了「愛情」，「很久沒談戀愛了。 最近不太懂所謂愛情的感情是什麼。 與其說是執著，不如說是煩惱。 」

INFINITE憑藉主打歌《Tell Me》獲得1位五連冠，這次也是INFINITE以六人體首次重新出發，發表了正規三輯《TOP SEED》。更多採訪內容會在《THE STAR》二月刊公開。

圖：THE STAR

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