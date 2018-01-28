INFINITE杂志画报采访：「变成六人体后，感情更好了」
画报 2018年1月31日 星期三15:06 ZJM
INFINITE充满春天气息的一组画报公开了，成员们最近都有哪些心事呢？
「以重新开始的心态努力准备了。 成员们在忙碌的行程中也抽空在淩晨练习。 这次专辑中包含了我们的很多苦恼。 」
今年三十岁的圣圭：「20多岁真的有很多事情，非常华丽也有点孤独。 最近经常有‘我有好好活著吗’的想法。 ‘我的那些选择是对的吗，我有没有伤到别人’想这些。 」
忙於电视剧拍摄的L，对於「重新出生还会不会当INFINITE成员」的提问答道：「觉得INFINITE本身是一种梯子，是拥有非常重要回忆的存在，一起度过了人生的一半。 」
成烈当问到想对成员们说的话时，答道：「以六个人重新整顿之后，关系变得更好了。 彼此非常照顾。 以前我拍电视剧时受到朋友们的照顾，现在轮到我回馈的时候了。 」
成钟对於最近执著的事情，选择了「爱情」，「很久没谈恋爱了。 最近不太懂所谓爱情的感情是什么。 与其说是执著，不如说是烦恼。 」
INFINITE凭藉主打歌《Tell Me》获得1位五连冠，这次也是INFINITE以六人体首次重新出发，发表了正规三辑《TOP SEED》。更多采访内容会在《THE STAR》二月刊公开。
图：THE STAR
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