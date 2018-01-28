金国镇❤姜修智购置新房，婚事将近！ 演暖男咖啡师的「小迷糊」说：「你长胖了也好看」 新剧《Radio Romance》难搞大明星尹斗俊霸气牵手金所炫：「一起工作吧～！」 《疑问的一胜》尹钧相&郑惠成终映感言：「是个挑战！也谢谢大家支持」 《家师父一体》四位成员太有趣了！为了两块肉、师傅的礼物，都使出了浑身解数啊！ INFINITE杂志画报采访：「变成六人体后，感情更好了」 曾在《Kpop star》被成为「舞蹈神童」！还没出道就透过作曲每月就赚1000万韩元的YG练习生！ 秀智&南柱赫有望合演MBC新剧《过来抱抱我》 2PM 的义气！除当兵中的玉泽演 全员皆与 JYP 续约完毕 Army 都下载了吗？LINE、Kakao 为防弹少年团《Love Myself》共襄盛举 专属贴图大举出炉 H.O.T. 双喜临门！时隔 17 年文熙俊、Tony An、李在元再度成同门 Wanna One完整体合约将到延期至明年2月？YMC：如果延长也只是到1月！ 允浩和昌珉出道14年终於开通个人SNS！ 快去关注~ 孙艺珍&丁海寅新剧合照公开 《经常请吃饭的姐姐》3月开播 今天是 BoA 日！首度前进地下三楼 新单曲〈NEGA DOLA〉、《一周偶像》今晚接连登场 厉害的来了！嘻哈教母尹美莱久违回归 2/2 发行新单曲〈No Gravity〉 让孔刘告诉你什么是「行走的海报」 连幕后花絮都帅到无法直视 金柱赫死因依旧成谜 国科搜认定车辆无故障 尹相铉、韩惠轸确定出演MBC新水木剧《携手远眺夕阳》 3月播出 SUHO、 夏沇秀新剧《富贵男贫穷女》 目标於上半年在MBN播出 EXO 今年何时在韩国回归？伯贤开直播亲自预告「今年会很不得了」！ 退伍后第一次！朴有天敲定日本粉丝见面会 3 月中旬连开两天

INFINITE充满春天气息的一组画报公开了，成员们最近都有哪些心事呢？

「以重新开始的心态努力准备了。 成员们在忙碌的行程中也抽空在淩晨练习。 这次专辑中包含了我们的很多苦恼。 」

今年三十岁的圣圭：「20多岁真的有很多事情，非常华丽也有点孤独。 最近经常有‘我有好好活著吗’的想法。 ‘我的那些选择是对的吗，我有没有伤到别人’想这些。 」

忙於电视剧拍摄的L，对於「重新出生还会不会当INFINITE成员」的提问答道：「觉得INFINITE本身是一种梯子，是拥有非常重要回忆的存在，一起度过了人生的一半。 」

成烈当问到想对成员们说的话时，答道：「以六个人重新整顿之后，关系变得更好了。 彼此非常照顾。 以前我拍电视剧时受到朋友们的照顾，现在轮到我回馈的时候了。 」

成钟对於最近执著的事情，选择了「爱情」，「很久没谈恋爱了。 最近不太懂所谓爱情的感情是什么。 与其说是执著，不如说是烦恼。 」

INFINITE凭藉主打歌《Tell Me》获得1位五连冠，这次也是INFINITE以六人体首次重新出发，发表了正规三辑《TOP SEED》。更多采访内容会在《THE STAR》二月刊公开。

图：THE STAR

ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究