《看見你的聲音 5》就在今晚！金鍾國、兪世潤、利特想為本季邀請的來賓有誰呢？

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由原班人馬金鍾國、兪世潤、利特攜手主持，《看見你的聲音》第 5 季這次要在「火熱的週五」(불금) 陪伴大家了。一起來看看三位主持人想為本季邀請的來賓，要是能成真就太好啦！

Mnet《看見你的聲音 5》於本日（26 號）在永登浦時代廣場舉行了製作發表會，席間三位主持人被問及想邀請的來賓，每人的提議都大有來頭。首先金鍾國說：「像車太鉉、洪京民這些跟我很好的朋友們來上節目的話，感覺那一集一定會很有趣。」

接著兪世潤透露：「我最近很喜歡聽臉紅的思春期的歌，來上節目的話就能聽見她們的音樂，要是她們能來就太好了。」最後利特則大膽地提出難度最高的人選：「我希望像朴孝信、鄭俊日這些不太登上綜藝節目的歌手們，也能來上我們的節目！」

特別的是，去年利特正好在有遇見朴孝信，早在當時他便開始大力邀請：「當時我一直跟朴孝信聊《看見你的聲音 5》，跟他說『如果您願意的話請一定要來，我會讓您很自在的』。」

不過，今天也是 Super Junior 專屬實境節目《Super TV》開播的日子；先前放話要讓《Super TV》成為長壽節目的利特，也不忘在《看見你的聲音 5》的場子打起如意算盤：「我很想跟《尹食堂 2》借點力量。如果把《尹食堂 2》獲得的收視率好好地分給《Super TV》和《看見你的聲音 5》，這樣不是更好嗎？」

究竟《看見你的聲音 5》能否實現三位主持人的願望呢？今晚八點開始，別忘了在每週五下班後鎖定節目囉！





（照片來源：Mnet、TVDaily）

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