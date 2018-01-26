《看见你的声音 5》就在今晚！金钟国、兪世润、利特想为本季邀请的来宾有谁呢？
综艺 2018年1月26日 星期五11:33 施乃琪
由原班人马金钟国、兪世润、利特携手主持，《看见你的声音》第 5 季这次要在「火热的周五」(불금) 陪伴大家了。一起来看看三位主持人想为本季邀请的来宾，要是能成真就太好啦！
Mnet《看见你的声音 5》於本日（26 号）在永登浦时代广场举行了制作发表会，席间三位主持人被问及想邀请的来宾，每人的提议都大有来头。首先金钟国说：「像车太铉、洪京民这些跟我很好的朋友们来上节目的话，感觉那一集一定会很有趣。」
接著兪世润透露：「我最近很喜欢听脸红的思春期的歌，来上节目的话就能听见她们的音乐，要是她们能来就太好了。」最后利特则大胆地提出难度最高的人选：「我希望像朴孝信、郑俊日这些不太登上综艺节目的歌手们，也能来上我们的节目！」
特别的是，去年利特正好在有遇见朴孝信，早在当时他便开始大力邀请：「当时我一直跟朴孝信聊《看见你的声音 5》，跟他说『如果您愿意的话请一定要来，我会让您很自在的』。」
不过，今天也是 Super Junior 专属实境节目《Super TV》开播的日子；先前放话要让《Super TV》成为长寿节目的利特，也不忘在《看见你的声音 5》的场子打起如意算盘：「我很想跟《尹食堂 2》借点力量。如果把《尹食堂 2》获得的收视率好好地分给《Super TV》和《看见你的声音 5》，这样不是更好吗？」
究竟《看见你的声音 5》能否实现三位主持人的愿望呢？今晚八点开始，别忘了在每周五下班后锁定节目罗！
（照片来源：Mnet、TVDaily）
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