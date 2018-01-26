鄭容和疑迴避「特惠入學」風波3月5日急速入伍 全面取消演出行程
明星 2018年1月26日 星期五09:04 Rui
捲入「特惠入學」風波的CNBLUE成員鄭容和透露將在3月5日入伍服役。
因還剩不到2個月的時間，所以1月27日在香港舉辦的演唱會會變成最後一場的公開演出。
日前，鄭容和被曝未出席慶熙大學博士面試就被大學院錄取，甚至還有專人為他上課點名，導致其形象大跌。而在這個節骨眼上，鄭容和突然宣佈入伍，讓不少業界人士和網民猜測是為了躲避風波。
「圖：Facebook 'CNBLUEOfficial'」
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留言/評論
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請問記者寫稿子不用腦嗎？他明明沒做錯卻被你們媒體以及躲在鍵盤後的酸民搞到好像真的有做一樣！
避事？明明沒有的事被搞的好像有那麼一回事當然要避啊，難道走在路上遇到一坨狗大出來的屎能不避開嗎？
那是避開的人有錯還是放任自己的狗大了一坨屎卻不清理的主人的錯呢？
鄭容和沒錯！我們永遠挺你！
4小時前
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什么回避？他为什么需要回避？他什么错都没有，他是被害者！是鱼糕为了继续抢💰，所以才突然把他抛到一边，不帮他澄清也不反驳，还来加油添醋，直接把他送进军队里
58分前
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虽然很突然，可是如果这样的决定对你好，我也支持你😭
5小時前
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