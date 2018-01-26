郑容和疑回避「特惠入学」风波3月5日急速入伍 全面取消演出行程
明星 2018年1月26日 星期五09:04 Rui
卷入「特惠入学」风波的CNBLUE成员郑容和透露将在3月5日入伍服役。
因还剩不到2个月的时间，所以1月27日在香港举办的演唱会会变成最后一场的公开演出。
日前，郑容和被曝未出席庆熙大学博士面试就被大学院录取，甚至还有专人为他上课点名，导致其形象大跌。而在这个节骨眼上，郑容和突然宣布入伍，让不少业界人士和网民猜测是为了躲避风波。
「图：Facebook 'CNBLUEOfficial'」
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留言/评论
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請問記者寫稿子不用腦嗎？他明明沒做錯卻被你們媒體以及躲在鍵盤後的酸民搞到好像真的有做一樣！
避事？明明沒有的事被搞的好像有那麼一回事當然要避啊，難道走在路上遇到一坨狗大出來的屎能不避開嗎？
那是避開的人有錯還是放任自己的狗大了一坨屎卻不清理的主人的錯呢？
鄭容和沒錯！我們永遠挺你！
6小时前
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什么回避？他为什么需要回避？他什么错都没有，他是被害者！是鱼糕为了继续抢💰，所以才突然把他抛到一边，不帮他澄清也不反驳，还来加油添醋，直接把他送进军队里
3小时前
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因為事件已經被酸民罵到「讀博士是為了延後入伍」
公司怎麼解釋，酸民都不會聽進去
最有效洗脫嫌疑的方法就是立即當兵......
想一下，連患病中的金宇彬，收到免入伍通知，都會被酸民罵
韓國有病嗎？
2小时前
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虽然很突然，可是如果这样的决定对你好，我也支持你😭
7小时前