Davichi讚新歌MV主角姜丹尼爾：「像雪地一樣純淨的人」 iKON終於正式回歸啦～！二輯主打歌曲《LOVE SCENARIO》MV 公開 羅夏恩小朋友有自己的首張單曲了！再也不是模仿愛豆舞蹈啦～ 聖圭《黃金漁場》：曾收到《我結》提案，後來因為祐榮所以最後沒有出演！ 這是史上最催淚的電子鍋! 《與神同行》大破4億奇招贈影迷 祝 JYJ 金在中生日快樂！見面會兼迷你演唱會《J-Party》明晚登場 第27屆《首爾歌謠大賞》完整得獎名單！防彈少年團奪下「大賞」 SEVENTEEN 特別專輯〈DIRECTOR'S CUT〉發行在即 首波成員預告照出爐！ 宋慧喬&宋仲基巴黎近況公開！ 與友人合照似「捉迷藏」 《看見你的聲音 5》就在今晚！金鍾國、兪世潤、利特想為本季邀請的來賓有誰呢？ 危險而迷人 Red Velvet Wendy、Joy 回歸預告畫報大展前所未有的魅惑！ 金宇彬因病情免服兵役 療程結束進入追蹤康復期 利特代EXO領獎溫馨致詞：「EXO和EXO-L無論何處仍然是一體」 「多圖」T.O.P重新服役上班第一天！全副武裝遮全臉 遲到10分鐘 《奸臣》女主角林智妍熱戀財團小開 男友送珠寶哄開心 收到票卡了！EXO四巡台北場 票卡除了團體照外更有成員個人照 《M! Countdown》獨特個人女歌手善美 vs 請夏！前輩善美勝出 〈主人公〉奪首冠啦！

姜丹尼爾為Davichi出道10周年的專輯拍攝了MV，兩位姐姐在做客電臺節目時對他盛讚不已，讓人看了好暖心哦！

Davichi在昨日推出了出道十周年專輯《&10》，主打歌《沒有你的時間》延續了她們一貫的深情美聲，情緒層層遞進真的超好聽！



（圖源：Davichi FB）

MV由Wanna One成員姜丹尼爾擔任主演，白茫茫的雪地搭配溫暖小木屋，畫面和音樂都十分唯美：



（圖源：《沒有你的時間》MV截圖）

昨天Davichi做客SBS電臺節目《兩點出逃Cultwo Show》時，就透露了邀請姜丹尼爾來演MV的原因！

姜珉耿說：「聽到《沒有你的時間》這首歌時，覺得MV應該由男生主演比較合適，最好是給人純粹、乾淨感覺的陽光青年，就像雪地一樣的人。 」

李海莉還透露說：「MV是在江原道拍攝的，我們也去了現場，拍完後原本想請他吃烤肉，結果太晚才收工，只好送他烤肉券啦。 」兩位姐姐也很可愛XDD



（圖源：《兩點出逃Cultwo Show》IG）

Davichi這次的專輯《&10》收錄了9首新歌，加上特別翻唱的出道歌曲《即使恨也愛你》，讓歌迷一次聽個夠！ 最後就來欣賞這首《沒有你的時間》吧~



（標題圖：Davichi FB，Wanna One FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究