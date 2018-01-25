Davichi讚新歌MV主角姜丹尼爾：「像雪地一樣純淨的人」
KPOP 2018年1月26日 星期五08:00 Sani
姜丹尼爾為Davichi出道10周年的專輯拍攝了MV，兩位姐姐在做客電臺節目時對他盛讚不已，讓人看了好暖心哦！
Davichi在昨日推出了出道十周年專輯《&10》，主打歌《沒有你的時間》延續了她們一貫的深情美聲，情緒層層遞進真的超好聽！
（圖源：Davichi FB）
MV由Wanna One成員姜丹尼爾擔任主演，白茫茫的雪地搭配溫暖小木屋，畫面和音樂都十分唯美：
（圖源：《沒有你的時間》MV截圖）
昨天Davichi做客SBS電臺節目《兩點出逃Cultwo Show》時，就透露了邀請姜丹尼爾來演MV的原因！
姜珉耿說：「聽到《沒有你的時間》這首歌時，覺得MV應該由男生主演比較合適，最好是給人純粹、乾淨感覺的陽光青年，就像雪地一樣的人。 」
李海莉還透露說：「MV是在江原道拍攝的，我們也去了現場，拍完後原本想請他吃烤肉，結果太晚才收工，只好送他烤肉券啦。 」兩位姐姐也很可愛XDD
（圖源：《兩點出逃Cultwo Show》IG）
Davichi這次的專輯《&10》收錄了9首新歌，加上特別翻唱的出道歌曲《即使恨也愛你》，讓歌迷一次聽個夠！ 最後就來欣賞這首《沒有你的時間》吧~
（標題圖：Davichi FB，Wanna One FB）
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