Davichi赞新歌MV主角姜丹尼尔：「像雪地一样纯净的人」

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姜丹尼尔为Davichi出道10周年的专辑拍摄了MV，两位姐姐在做客电台节目时对他盛赞不已，让人看了好暖心哦！

Davichi在昨日推出了出道十周年专辑《&10》，主打歌《没有你的时间》延续了她们一贯的深情美声，情绪层层递进真的超好听！



（图源：Davichi FB）

MV由Wanna One成员姜丹尼尔担任主演，白茫茫的雪地搭配温暖小木屋，画面和音乐都十分唯美：



（图源：《没有你的时间》MV截图）

昨天Davichi做客SBS电台节目《两点出逃Cultwo Show》时，就透露了邀请姜丹尼尔来演MV的原因！

姜珉耿说：「听到《没有你的时间》这首歌时，觉得MV应该由男生主演比较合适，最好是给人纯粹、干净感觉的阳光青年，就像雪地一样的人。 」

李海莉还透露说：「MV是在江原道拍摄的，我们也去了现场，拍完后原本想请他吃烤肉，结果太晚才收工，只好送他烤肉券啦。 」两位姐姐也很可爱XDD



（图源：《两点出逃Cultwo Show》IG）

Davichi这次的专辑《&10》收录了9首新歌，加上特别翻唱的出道歌曲《即使恨也爱你》，让歌迷一次听个够！ 最后就来欣赏这首《没有你的时间》吧~



（标题图：Davichi FB，Wanna One FB）

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