偶像就一切！有歐洲粉絲為了靠近防彈少年團而移民而到首爾了～
KPOP 2018年1月26日 星期五09:30 Rui
自從追星以來你們都為自家偶像做過什麼事情？買專輯、聽演唱會、搶周邊？這些對一些超級粉絲來說都是小Case，竟然還有粉絲為了追星而移民呢！
在遙遠的歐洲蘇格蘭，一位名叫Stephanie Fairfield的23歲女生是防彈少年團的死忠粉，去年10月她「為了能夠更靠近偶像」而從蘇格蘭搬到了首爾，現在是一家小學的英文老師。
Stephanie稱：「在YouTube上看到BTS的《No More Dream》，瞬間就被吸引了，因為他們來到了韓國。」而她也為了了解BTS的歌曲到底唱了什麼開始學習韓語。
搬到首爾的Stephanie炫耀已經去過2次一票難求的BTS的演唱會現場，「來韓國之前只是在twitter上關注他們，現在卻可以去聽他們的演唱會，可以排隊等待，可以和其他粉絲交流。」對現在的韓國生活十分滿意。
最後Stephanie還爆料：「演唱會上看到Jin的飛吻，那是我人生中最幸福的瞬間。」
「圖：Twitter 'BTS_twt'、Instagram 'stephanierf9'、Youtube 'BBC Radio 1'」
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留言/評論
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我覺得講為了追星而怎麼樣
很常會被誤認為膚淺
我覺得可以說是夢想
夢想有很多種
像她為了可以更靠近偶像的這個夢想
她做了勇敢的決定
現在的生活相信非常充實
而且她一定很開心
想想我是一個自己無法獨立的人
能去韓國看防彈首爾場演唱會
一直是我的夢想
在2016年的時候想說搶到票就去看
結果真的順利搶到票
期間爸媽還不同意 但我還是去了
對別人來說可能很簡單
對我來說很不容易
又不會韓文 又沒去韓國過
自己要去做很多功課
機票 住宿 怎麼到場地
怎麼坐車 搭地鐵什麼的
但是也因為這個夢想
做了很多我一定平常不會做的事
也做了很多第一次
總之是很棒的回憶和經驗
但是還是受到了很多人的幫忙
才能成功去那兒 所以很感謝幫我的人
5小時前
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