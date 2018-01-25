偶像就一切！有欧洲粉丝为了靠近防弹少年团而移民而到首尔了～
KPOP 2018年1月26日 星期五09:30 Rui
自从追星以来你们都为自家偶像做过什么事情？买专辑、听演唱会、抢周边？这些对一些超级粉丝来说都是小Case，竟然还有粉丝为了追星而移民呢！
在遥远的欧洲苏格兰，一位名叫Stephanie Fairfield的23岁女生是防弹少年团的死忠粉，去年10月她「为了能够更靠近偶像」而从苏格兰搬到了首尔，现在是一家小学的英文老师。
Stephanie称：「在YouTube上看到BTS的《No More Dream》，瞬间就被吸引了，因为他们来到了韩国。」而她也为了了解BTS的歌曲到底唱了什么开始学习韩语。
搬到首尔的Stephanie炫耀已经去过2次一票难求的BTS的演唱会现场，「来韩国之前只是在twitter上关注他们，现在却可以去听他们的演唱会，可以排队等待，可以和其他粉丝交流。」对现在的韩国生活十分满意。
最后Stephanie还爆料：「演唱会上看到Jin的飞吻，那是我人生中最幸福的瞬间。」
「图：Twitter 'BTS_twt'、Instagram 'stephanierf9'、Youtube 'BBC Radio 1'」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
我覺得講為了追星而怎麼樣
很常會被誤認為膚淺
我覺得可以說是夢想
夢想有很多種
像她為了可以更靠近偶像的這個夢想
她做了勇敢的決定
現在的生活相信非常充實
而且她一定很開心
想想我是一個自己無法獨立的人
能去韓國看防彈首爾場演唱會
一直是我的夢想
在2016年的時候想說搶到票就去看
結果真的順利搶到票
期間爸媽還不同意 但我還是去了
對別人來說可能很簡單
對我來說很不容易
又不會韓文 又沒去韓國過
自己要去做很多功課
機票 住宿 怎麼到場地
怎麼坐車 搭地鐵什麼的
但是也因為這個夢想
做了很多我一定平常不會做的事
也做了很多第一次
總之是很棒的回憶和經驗
但是還是受到了很多人的幫忙
才能成功去那兒 所以很感謝幫我的人
7小时前
-
-