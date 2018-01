宋再臨確定加盟金裕貞&安孝燮新劇《先熱情地清掃吧》 謎樣新角色公開 祝 2PM 俊昊生日快樂!回餽粉絲的溫暖祝福 韓語新歌〈Winter Sleep〉今晚發行 Wanna One要換宿舍啦,將搬至龍山區高級公寓!粉絲:「請換大一點的床吧!」 女王 BoA 攜嘻哈舞曲〈NEGA DOLA〉回歸在即 快來記下首週打歌行程! Red Velvet 最新主打歌〈Bad Boy〉首波預告顫慄出爐 發片當天直播回歸 showcase! Highlight 起光為 RAINZ 迷你二輯贈歌 前後輩溫馨互相加油! 盛大音樂祭《K-pop World Festa》 今日開放索票 快來看看有沒有你家偶像! 朴海鎮與現所屬社續約 延續10年義氣 宋承憲劉亦菲分手 行程再一次惹了禍 鐘鉉遺作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌詞 延續了13年的愛…ELF出演《你好》 男粉絲因為SJ變開朗、減重50公斤! 鄭敬淏確定出演OCN新劇《Life On Mars》男主角!預計六月首播 Oh My Girl 火速再下一城 〈秘密花園〉第二冠入袋了!

