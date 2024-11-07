宋承憲參加曹世鎬婚禮竟因「不想落伍」！回憶當日賓客上千，慶幸坦言韓娛圈分為兩種人：「出席者和沒出席者」

昨晚播出的tvN談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來宋承憲聊天，劉在錫提到曹世鎬前不久舉辦婚禮，宋承憲跟曹世鎬沒有很熟卻也有參加，原因令人超意外XD

劉在錫表示曹世鎬的熟人他大部份都有聽說，唯獨對宋承憲的出現十分意外，沒想到兩人關係有這麼近。 宋承憲解釋道，幾個月前偶然在一次活動上久違見到曹世鎬，聽說他要結婚便表示祝福，並坦言兩人沒有熟到私下經常見面的程度。



曹世鎬說宋承憲當時請他邀請自己參加婚禮，曹世鎬還一度猶豫，後來宋承憲又傳簡訊請曹世鎬發喜帖（請帖），態度十分堅持。

宋承憲一臉認真地解釋道：「我覺得如果沒參加曹世鎬婚禮的話……好像會成為落伍的人呢。」這回答真的過於坦誠，令劉在錫和曹世鎬一秒爆笑XD



宋承憲回憶當天情景：「到了婚禮現場，排的隊伍超級長，滿滿都是明星，入場要佩戴手環才行。 我跟李棟旭感慨說，第一次見到如此盛大的婚禮，據說來了九百到一千位賓客。」

宋承憲十分慶幸自己有參加，感慨道：「我們國家的大眾文化藝能、藝術界以後會分為兩種人：有參加曹世鎬婚禮的人，跟沒參加婚禮的人。」節目中宋承憲還聊到悄悄參加粉絲會會長婚禮的趣事，展現出有趣又有人情味的一面。



此外，曹世鎬10月20日與圈外女友舉辦婚禮，賓客名單星光熠熠，演員、歌手、諧星等各界代表人物均到場，包括崔智友、安在旭、李洙赫、柳演錫、GD權志龍（G-Dragon）、太陽&閔孝琳夫妻、Super Junior金希澈和銀赫、EXO燦烈、鄭容和、劉在錫、金鍾國、 李光洙等等，由李棟旭朗讀祝詞，Gummy、金範洙、太陽演唱祝歌，網友形容「比青龍國際影展更加華麗」。





▽宋承憲談出席曹世鎬婚禮爆笑片段：



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