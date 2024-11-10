【韓網熱門】婚禮上一位帥哥在新娘等待室大哭

演員宋承憲在本週的《劉QUIZ ON THE BLOCK》聊到一件往事。 有一名女粉絲從宋承憲還是新人的時候就追隨他，當時還在讀書，是二十多年的老粉。 有一天她來到宋承憲拍戲的地方，說：「歐巴，我要結婚了。」

婚禮那天，宋承憲悄悄來到新娘等待室，每個人見到他都發出驚呼、十分開心，新娘卻突然哽咽。 宋承憲原本是想給她驚喜，但突然間，眼前浮現出她背著書包、穿著制服來看他的模樣。 如今20年過去，她即將成為某人的妻子，想到這些，宋承憲也跟著一起哽咽。



宋承憲：「但我這時若對著粉絲哭，畫面會很奇怪！不僅丟人，可能還會引人誤會：『宋承憲怎麼來了，為什麼在哭啊？』」為了不讓氣氛變得奇怪，宋承憲努力忍住哭泣，拉著粉絲一起留下了珍貴的合照~

宋承憲：「我很感謝她。 她是陪伴我20年歲月的後援會會長。 如果沒有粉絲的存在，我們這種人若是得不到大眾的喜愛，是沒辦法走到這裡的。 真的很感謝他們。」



韓國網友評論：

1. 好感動，我也一起哭了ᅲᅲ

2. 兩個人一定都有很多感慨吧ᅮᅮ

3. 在新娘等候室哭泣的宋承憲kkkk又好笑又溫暖

4. 如果是不認識的人看到這一幕，肯定整場婚禮都在好奇究竟有什麼隱情kkk

5. 但凡不是藝人，誤會都大了kkkkᅲᅲᅲ

6. 啊，原來我同事說他去參加朋友婚禮時，聽說宋承憲前女友也在同一個地方辦的婚禮，說的就是這個啊！！！

7. 哇，如果是我，會把跟宋承憲的合照印得比結婚照更大，裱起來掛在墻上kkkkk

8. 在新娘等待室見到本命，當然會哭啊ᅲᅲ

9. 那位粉絲一定非常幸福，宋承憲送給她很大一份禮物

10. 追星歲月都值了ᅲᅲᅲᅲᅲ

11. 我能理解宋承憲為什麼會哭，當年穿校服的粉絲已經要結婚了，他心裡該有多欣慰啊

12. 20年啊，真的是送妹妹/姪女嫁人的感覺吧，換了是我也會流淚的

13. 哇他是把粉絲看得很重的藝人，讓人很有好感

14. 真的是很溫暖、很帥氣的人

15. 超級大帥哥為我哭泣ᅲᅲ 感動

16. 粉絲的老公怎麼辦，對方是全韓國最帥的男人耶kkk

17. 參加曹世鎬婚禮的圈外人在後記裡寫道：「宋承憲是全場最帥」kkk真人真的太帥了

18. kkkk看起來非常有故事！對粉絲好的藝人，希望他一直順利發達

19. 粉絲和藝人都很棒

20. 藝人與粉絲的關係真的是既遠又近，十分奇妙啊ᅲᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3477719411

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