【韓網熱門】宋承憲至今仍稱宋慧喬為「恩熙」，見面時手動加BGM！

宋承憲和宋慧喬主演的韓劇《藍色生死戀》二十多年來一直是劇迷心中經典，近日宋慧喬做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時透露，宋承憲直到現在仍用劇中角色的名字稱呼她。

宋慧喬：「有時私下見面，我一推開門進去，就聽到他已經在播放OST，還問我：『恩熙，妳來了啊？』」劉在錫說宋承憲真的是很有趣的人，宋慧喬無奈笑道：「現在差不多該停止了吧...」



아 개욱기다 송승헌 아직도 송혜교=은서라고 부른대 ost깔고서 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 은서 왔니? 이제 그만 좀 해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/G1n1Xlnfur — 따뜻 (@bravomylife0707) January 8, 2025

韓國網友評論：

1. 他居然親自加BGM，也太瘋了吧kkk

2. 宋承憲原來是這麼搞笑的人嗎kkk

3. 用這張臉搞笑會不會太過分kkk

4. 播放的應該是〈祈禱〉吧？ kkk

5. 宋承憲提前找好OST、 期待著宋慧喬什麼時候進來，光是想象就超搞笑kkk

6. 宋慧喬看起來超厭倦的kkk畢竟已經20多年了啊

7. 因為長得太帥，經常忘記他是搞笑人kkk

8. 宋承憲應該多拍愛情喜劇

9. 看出差十五夜的Starship篇，就發現他是搞笑角色kkk

10. 別忘了，他參加曹世鎬婚禮的原因是「為了不落伍」kkk

11. 我還以為是浪漫悽婉的氣氛，原來是gag啊kkk

12. 想起李棟旭也經常把金高銀叫做「其他遺漏者」kkk

13. 下次你們再見面的時候可以這樣做嗎：一直忍著不播放那首歌，直到快要離席時，等宋慧喬問「今天怎麼沒放BGM」，你就在這瞬間打開OST，說：「恩熙呀，歐巴走了。」然後頭也不回地走掉！就算我看不到這一幕也好，拜託宋承憲大叔實現我的心願吧！

14. 你倆一起上《藉口罷了》吧！求求了！

15. 他確實很搞笑... 有一次我在路上偶遇他，因為太驚訝就說了一句「宋承憲...？」他立即從錢包裡摸出兩張5萬元給我，說晚上幹嘛在外面亂跑，搭計程車啦！然後就走了。 真的對粉絲很好啊。 然後酒味超重的。 當時年紀小，這筆錢用來補貼房租了，希望他每部作品都大賣，加油

16. 哎？ 我也遇到過... 在清潭洞喝了不少酒，出來的時候是凌晨三點半，不捨得花錢叫計程車，就打算去狎鷗亭附近找個網吧等第一班車。 突然跟兩個從酒館出來的大叔撞到一起ᅲᅲ宋承憲說：「這麼晚了，怎麼還在外面晃！」我回答說在找網吧等第一班車，他眼眶濕潤，然後從同行的人錢包裡拿出五萬韓元，幫我攔了出租車，我就這樣順利回家了。 那個... 幫我出錢的鄭埻夏先生，也十分感謝kkk

17. 宋承憲人真的很好，我兼職時電影院舉辦試映會，來了很多演員，有個男演員超級沒禮貌，但宋承憲人超好！即便保鏢攔著也努力給全部粉絲簽名、聽粉絲講話，總之超級好！！！

18. 宋承憲究竟是什麼人啊kkkk

19. KINGKONG有很多搞笑的演員，宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙，用這組合拍一個旅遊真人秀吧，超想看

出處：https://theqoo.net/hot/3564366904

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