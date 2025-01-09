【韓網熱門】宋承憲至今仍稱宋慧喬為「恩熙」，見面時手動加BGM！
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【韓網熱門】宋承憲至今仍稱宋慧喬為「恩熙」，見面時手動加BGM！

明星   2025年1月9日   星期四16:10   Sani  

（封面圖源：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》截圖，《藍色生死戀》中文版海報）

宋承憲和宋慧喬主演的韓劇《藍色生死戀》二十多年來一直是劇迷心中經典，近日宋慧喬做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時透露，宋承憲直到現在仍用劇中角色的名字稱呼她。

宋慧喬：「有時私下見面，我一推開門進去，就聽到他已經在播放OST，還問我：『恩熙，妳來了啊？』」劉在錫說宋承憲真的是很有趣的人，宋慧喬無奈笑道：「現在差不多該停止了吧...」

韓國網友評論：
1. 他居然親自加BGM，也太瘋了吧kkk
2. 宋承憲原來是這麼搞笑的人嗎kkk
3. 用這張臉搞笑會不會太過分kkk
4. 播放的應該是〈祈禱〉吧？ kkk
5. 宋承憲提前找好OST、 期待著宋慧喬什麼時候進來，光是想象就超搞笑kkk
6. 宋慧喬看起來超厭倦的kkk畢竟已經20多年了啊
7. 因為長得太帥，經常忘記他是搞笑人kkk
8. 宋承憲應該多拍愛情喜劇
9. 看出差十五夜的Starship篇，就發現他是搞笑角色kkk
10. 別忘了，他參加曹世鎬婚禮的原因是「為了不落伍」kkk
11. 我還以為是浪漫悽婉的氣氛，原來是gag啊kkk
12. 想起李棟旭也經常把金高銀叫做「其他遺漏者」kkk
13. 下次你們再見面的時候可以這樣做嗎：一直忍著不播放那首歌，直到快要離席時，等宋慧喬問「今天怎麼沒放BGM」，你就在這瞬間打開OST，說：「恩熙呀，歐巴走了。」然後頭也不回地走掉！就算我看不到這一幕也好，拜託宋承憲大叔實現我的心願吧！
14. 你倆一起上《藉口罷了》吧！求求了！
15. 他確實很搞笑... 有一次我在路上偶遇他，因為太驚訝就說了一句「宋承憲...？」他立即從錢包裡摸出兩張5萬元給我，說晚上幹嘛在外面亂跑，搭計程車啦！然後就走了。 真的對粉絲很好啊。 然後酒味超重的。 當時年紀小，這筆錢用來補貼房租了，希望他每部作品都大賣，加油
16. 哎？ 我也遇到過... 在清潭洞喝了不少酒，出來的時候是凌晨三點半，不捨得花錢叫計程車，就打算去狎鷗亭附近找個網吧等第一班車。 突然跟兩個從酒館出來的大叔撞到一起ᅲᅲ宋承憲說：「這麼晚了，怎麼還在外面晃！」我回答說在找網吧等第一班車，他眼眶濕潤，然後從同行的人錢包裡拿出五萬韓元，幫我攔了出租車，我就這樣順利回家了。 那個... 幫我出錢的鄭埻夏先生，也十分感謝kkk
17. 宋承憲人真的很好，我兼職時電影院舉辦試映會，來了很多演員，有個男演員超級沒禮貌，但宋承憲人超好！即便保鏢攔著也努力給全部粉絲簽名、聽粉絲講話，總之超級好！！！
18. 宋承憲究竟是什麼人啊kkkk
19. KINGKONG有很多搞笑的演員，宋承憲、李棟旭、柳演錫、李光洙，用這組合拍一個旅遊真人秀吧，超想看

出處：https://theqoo.net/hot/3564366904

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