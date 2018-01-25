鐘鉉遺作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌詞

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已故SHINee成員鐘鉉的遺作之一《Rewind》被KBS電視台判定為不可播出，粉絲們無緣在音樂節目中聽到這首歌了。

收錄在鐘鉉遺作專輯《Poet｜Artist》的《Rewind》是一首「 Future garage」（電子音樂流派的一種）風格的歌曲，鐘鉉曾在身前的個人演唱會「The Letter」中為粉絲演唱過。

歌詞中有一句日語歌詞「いち に さん もう一回だけ」（1、2、3，再一次），因KBS電視台規定歌曲中不允許有日語，導致這首歌被判定為不可播出。

而《Poet｜Artist》的主打曲《Shinin’》公開僅2小時就橫掃各大音樂網站，粉絲們用這種方式緬懷故人。

「圖：SM」

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