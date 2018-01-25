鐘鉉遺作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌詞
KPOP 2018年1月25日 星期四09:06 Rui
已故SHINee成員鐘鉉的遺作之一《Rewind》被KBS電視台判定為不可播出，粉絲們無緣在音樂節目中聽到這首歌了。
收錄在鐘鉉遺作專輯《Poet｜Artist》的《Rewind》是一首「 Future garage」（電子音樂流派的一種）風格的歌曲，鐘鉉曾在身前的個人演唱會「The Letter」中為粉絲演唱過。
歌詞中有一句日語歌詞「いち に さん もう一回だけ」（1、2、3，再一次），因KBS電視台規定歌曲中不允許有日語，導致這首歌被判定為不可播出。
而《Poet｜Artist》的主打曲《Shinin’》公開僅2小時就橫掃各大音樂網站，粉絲們用這種方式緬懷故人。
「圖：SM」
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留言/評論
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規矩是人設的 也可以由人來推翻 就為了那一句歌詞 讓他的遺作沒辦法呈現給觀眾 KBS還想繼續做下去的嗎?
3小時前
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KBS 只會禁播鐘鉉的歌和其他的團體歌曲 原因就是一句歌詞而已 還不可播放出來
而且問題有很多是怎麼樣 我真不爽呀
2小時前
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唔可以播一首歌既原因竟然可以咁on9？唔可以播日文係乜撚野原因🤦🏻♀️kbs真係痴撚線
1小時前
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