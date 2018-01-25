钟铉遗作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌词

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已故SHINee成员钟铉的遗作之一《Rewind》被KBS电视台判定为不可播出，粉丝们无缘在音乐节目中听到这首歌了。

收录在钟铉遗作专辑《Poet｜Artist》的《Rewind》是一首「 Future garage」（电子音乐流派的一种）风格的歌曲，钟铉曾在身前的个人演唱会「The Letter」中为粉丝演唱过。

歌词中有一句日语歌词「いち に さん もう一回だけ」（1、2、3，再一次），因KBS电视台规定歌曲中不允许有日语，导致这首歌被判定为不可播出。

而《Poet｜Artist》的主打曲《Shinin’》公开仅2小时就横扫各大音乐网站，粉丝们用这种方式缅怀故人。

「图：SM」

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