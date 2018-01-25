钟铉遗作《Rewind》被KBS判定不可播出 理由只因一句歌词
KPOP 2018年1月25日 星期四09:06 Rui
已故SHINee成员钟铉的遗作之一《Rewind》被KBS电视台判定为不可播出，粉丝们无缘在音乐节目中听到这首歌了。
收录在钟铉遗作专辑《Poet｜Artist》的《Rewind》是一首「 Future garage」（电子音乐流派的一种）风格的歌曲，钟铉曾在身前的个人演唱会「The Letter」中为粉丝演唱过。
歌词中有一句日语歌词「いち に さん もう一回だけ」（1、2、3，再一次），因KBS电视台规定歌曲中不允许有日语，导致这首歌被判定为不可播出。
而《Poet｜Artist》的主打曲《Shinin’》公开仅2小时就横扫各大音乐网站，粉丝们用这种方式缅怀故人。
「图：SM」
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留言/评论
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規矩是人設的 也可以由人來推翻 就為了那一句歌詞 讓他的遺作沒辦法呈現給觀眾 KBS還想繼續做下去的嗎?
5小时前
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KBS 只會禁播鐘鉉的歌和其他的團體歌曲 原因就是一句歌詞而已 還不可播放出來
而且問題有很多是怎麼樣 我真不爽呀
5小时前
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唔可以播一首歌既原因竟然可以咁on9？唔可以播日文係乜撚野原因🤦🏻♀️kbs真係痴撚線
4小时前