H.O.T 終於有望合體？《無限挑戰》回應：「雖與成員見了面，距離確定還需討論」

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暫停活動至今已近 17 年，「H.O.T. 合體復出」依然是許多人的心願與焦點。在同期活動的水晶男孩成功重啟活動後，如今也傳出 H.O.T. 有望在《無限挑戰——六六歌 3 》重出江湖？

MBC 當家長壽綜藝節目《無限挑戰》製作單位於昨日（23 號），針對最近有關 H.O.T. 的傳言予以回應：「我們確實有為了《六六歌 3》特輯而與 H.O.T. 成員們見面，但到真正抵定以前，還需要一段重要的討論過程。」

自從《無限挑戰》於 2014 年推出《六六歌》（全名為「星期六星期六是歌手」），H.O.T. 便是呼聲很高的出演人選；其後包括「元祖妖精」S.E.S、水晶男孩、Turbo⋯⋯等都成功地合體甚至發行新歌，身為一代傳奇的 H.O.T. 自然也再度掀起關注。

究竟我們有沒有機會與傳奇重逢呢？一定要繼續關注《六六歌 3》啊！



（照片來源：MBC、SM Entertainment）

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