H.O.T 终於有望合体？《无限挑战》回应：「虽与成员见了面，距离确定还需讨论」
KPOP 2018年1月24日 星期三08:52 施乃琪
暂停活动至今已近 17 年，「H.O.T. 合体复出」依然是许多人的心愿与焦点。在同期活动的水晶男孩成功重启活动后，如今也传出 H.O.T. 有望在《无限挑战——六六歌 3 》重出江湖？
MBC 当家长寿综艺节目《无限挑战》制作单位於昨日（23 号），针对最近有关 H.O.T. 的传言予以回应：「我们确实有为了《六六歌 3》特辑而与 H.O.T. 成员们见面，但到真正抵定以前，还需要一段重要的讨论过程。」
自从《无限挑战》於 2014 年推出《六六歌》（全名为「星期六星期六是歌手」），H.O.T. 便是呼声很高的出演人选；其后包括「元祖妖精」S.E.S、水晶男孩、Turbo⋯⋯等都成功地合体甚至发行新歌，身为一代传奇的 H.O.T. 自然也再度掀起关注。
究竟我们有没有机会与传奇重逢呢？一定要继续关注《六六歌 3》啊！
（照片来源：MBC、SM Entertainment）
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