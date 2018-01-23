H.O.T 终於有望合体？《无限挑战》回应：「虽与成员见了面，距离确定还需讨论」

H.O.T 终於有望合体？《无限挑战》回应：「虽与成员见了面，距离确定还需讨论」

KPOP   2018年1月24日   星期三08:52   施乃琪  

暂停活动至今已近 17 年，「H.O.T. 合体复出」依然是许多人的心愿与焦点。在同期活动的水晶男孩成功重启活动后，如今也传出 H.O.T. 有望在《无限挑战——六六歌 3 》重出江湖？

MBC 当家长寿综艺节目《无限挑战》制作单位於昨日（23 号），针对最近有关 H.O.T. 的传言予以回应：「我们确实有为了《六六歌 3》特辑而与 H.O.T. 成员们见面，但到真正抵定以前，还需要一段重要的讨论过程。」

自从《无限挑战》於 2014 年推出《六六歌》（全名为「星期六星期六是歌手」），H.O.T. 便是呼声很高的出演人选；其后包括「元祖妖精」S.E.S、水晶男孩、Turbo⋯⋯等都成功地合体甚至发行新歌，身为一代传奇的 H.O.T. 自然也再度掀起关注。

究竟我们有没有机会与传奇重逢呢？一定要继续关注《六六歌 3》啊！


（照片来源：MBC、SM Entertainment）

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留言/评论
  • 洪點點
    再不歌謠祭，就沒GD了，要入伍了。
    7小时前
  • Song-ze Jiang
    應該是卡在 文熙俊 吧
    6小时前
  • Fang Yu
    文熙俊的問題,解決了嗎XD
    7小时前
  • Mavis Choi
    Janie Huang..I need to tag u on this..!!
    3小时前
  • 陸芳霖
    好像看
    5小时前
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