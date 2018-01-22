史上第一組！東方神起重返橫濱 Nissan Stadium 6 月連續開唱三天！
KPOP 2018年1月22日 星期一11:21 施乃琪
韓流方興未艾時便勇闖日本音樂市場的東方神起，早已多次登上被稱為「夢之舞台」的東京巨蛋。如今，他們又將成為史上第一組在橫濱 Nissan Stadium 開唱三天的歌手！
東方神起的第三次日本五大蛋巡迴，於昨晚（21 號）在日本大阪的京瓷巨蛋盛大落幕。公演來到尾聲時他們也搶先宣布，將於 6 月8～10 日在橫濱的 Nissan Stadium 舉行為期三天的特別演唱會《東方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM》。
最多可容納 7 萬 5000 人的橫濱 Nissan Stadium，作為公演場的地位與規模可說不亞於東京巨蛋；特別的是，東方神起不僅是首組登陸橫濱 Nissan Stadium 開唱的海外歌手，時隔近五年後又再添記錄，成為第一組連續開唱三天的歌手。
在雙雙退伍後，聲勢更勝過往的東方神起無論在韓國或日本都是絕對的票房保證。仙后們趕緊做好準備，在今年夏天前往橫濱 Nissan Stadium 與東方神起相會吧！
（照片來源：SM Entertainment）
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