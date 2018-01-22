史上第一组！东方神起重返横滨 Nissan Stadium 6 月连续开唱三天！
KPOP 2018年1月22日 星期一11:21 施乃琪
韩流方兴未艾时便勇闯日本音乐市场的东方神起，早已多次登上被称为「梦之舞台」的东京巨蛋。如今，他们又将成为史上第一组在横滨 Nissan Stadium 开唱三天的歌手！
东方神起的第三次日本五大蛋巡回，於昨晚（21 号）在日本大阪的京瓷巨蛋盛大落幕。公演来到尾声时他们也抢先宣布，将於 6 月8～10 日在横滨的 Nissan Stadium 举行为期三天的特别演唱会《东方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM》。
最多可容纳 7 万 5000 人的横滨 Nissan Stadium，作为公演场的地位与规模可说不亚於东京巨蛋；特别的是，东方神起不仅是首组登陆横滨 Nissan Stadium 开唱的海外歌手，时隔近五年后又再添记录，成为第一组连续开唱三天的歌手。
在双双退伍后，声势更胜过往的东方神起无论在韩国或日本都是绝对的票房保证。仙后们赶紧做好准备，在今年夏天前往横滨 Nissan Stadium 与东方神起相会吧！
（照片来源：SM Entertainment）
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