鄭容和演唱會上致歉：對不起，苦惱過到底要不要繼續舉辦公演

鄭容和演唱會上致歉：對不起，苦惱過到底要不要繼續舉辦公演

明星   2018年1月22日   星期一10:19   Rui  

CNBLUE成員鄭容和因特權入學導致形象大跌，但他仍然堅持舉辦了演唱會「2018 JUNG YONG HWA LIVE-ROOM 622-IN SEOUL」，在演唱會上他親自道歉。

20日下午，鄭容和麵容憔悴地出現在首爾奧林匹克公園，舉辦了個唱。 在結束所有演出後，他坦露了「特權入學門」之後的心境，稱：「真的很抱歉，一直在苦惱該不該舉辦演唱會，但這是與大家的約定，我會盡全力讓大家開心幸福。 可能大家的步伐也很沉重，很感謝大家能夠來到這裡，準備了很多，希望大家能夠感受到我的能量。 」

特權入學事件後，鄭容和出演的《TALK MON》方面則透露：「鄭容和部分會最大限度剪輯，只在全景中登場。 」

「圖：CNBLUEOfficial」

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留言/評論
  • Ingrid Fajardo
    Si la vida se detuviera por momentos bajos, seria un caos en nuestro vivir ... Es de levantarnos y continuar que hay mejores cosas para el mañana, no es de frustrar nos si no de levantar nuestro rostro.
    3小時前
  • Nicole Wang
    對！不要向公審文化低頭
    2小時前
  • 曹雅婷
    可以的話請喜愛容和的各位現在出現的任何報導都不要再評論增加點擊率，這樣做對容和比較好~。
    1小時前
  • Aaliyah Wu
    容和加油！
    29分前
  • Tiffany Chen
    容和啊！Fighting,加油加油💪💪💪
    1小時前
→更多留言...(2)
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