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郑容和演唱会上致歉：对不起，苦恼过到底要不要继续举办公演
2018年1月22日 星期一10:19 明星 Rui
CNBLUE成员郑容和因特权入学导致形象大跌，但他仍然坚持举办了演唱会「2018 JUNG YONG HWA LIVE-ROOM 622-IN SEOUL」，在演唱会上他亲自道歉。
20日下午，郑容和面容憔悴地出现在首尔奥林匹克公园，举办了个唱。 在结束所有演出后，他坦露了「特权入学门」之后的心境，称：「真的很抱歉，一直在苦恼该不该举办演唱会，但这是与大家的约定，我会尽全力让大家开心幸福。 可能大家的步伐也很沉重，很感谢大家能够来到这里，准备了很多，希望大家能够感受到我的能量。 」
特权入学事件后，郑容和出演的《TALK MON》方面则透露：「郑容和部分会最大限度剪辑，只在全景中登场。 」
「图：CNBLUEOfficial」
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留言/评论
Si la vida se detuviera por momentos bajos, seria un caos en nuestro vivir ... Es de levantarnos y continuar que hay mejores cosas para el mañana, no es de frustrar nos si no de levantar nuestro rostro.
5小时前
可以的話請喜愛容和的各位現在出現的任何報導都不要再評論增加點擊率，這樣做對容和比較好~。
3小时前