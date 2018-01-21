「小迷糊」李奎炯接到新作品的出演提案了！有望與李帝勳合作新劇《星之都市》
韓劇 2018年1月22日 星期一08:30 JiaJia
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「小迷糊」李奎炯接到新作品的出演提案了！有望與李帝勳合作新劇《星之都市》
才剛結束tvN電視劇《機智牢房生活》的拍攝，因為「小迷糊」一角而獲得高人氣的李奎炯，目前接到新劇《星之都市》的出演提案！
電影導演張鎮的電視劇處女作《星之都市》目前正在進行選角，演員李帝勳與李奎炯目前收到出演提案，正在積極討論中。
《星之都市》描述兩位從小就嚮往天空的男人，被選入太空人培育計畫後，所發生一系列事件的宇宙太空電視劇。在面臨地球資源枯竭的情況下，各國組織相繼搶奪未來替代能源，以此描畫人類貪婪和謀取私利所展開的鬥爭。該部電視劇預計於選角後投入拍攝，將在今年（2018年）播出，尚在討論播出平台。
值得一提的是，李奎炯通過tvN電視劇《機智牢房生活》獲得高人氣。擁有豐富舞台劇和電影作品經歷的他，2016年起開始在小螢幕嶄露頭角，如：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《秘密森林》等。
（圖片來源：KSD）
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