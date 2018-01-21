「小迷糊」李奎炯接到新作品的出演提案了！有望与李帝勋合作新剧《星之都市》
韩剧 2018年1月22日 星期一08:30 JiaJia
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「小迷糊」李奎炯接到新作品的出演提案了！有望与李帝勋合作新剧《星之都市》
才刚结束tvN电视剧《机智牢房生活》的拍摄，因为「小迷糊」一角而获得高人气的李奎炯，目前接到新剧《星之都市》的出演提案！
电影导演张镇的电视剧处女作《星之都市》目前正在进行选角，演员李帝勋与李奎炯目前收到出演提案，正在积极讨论中。
《星之都市》描述两位从小就向往天空的男人，被选入太空人培育计画后，所发生一系列事件的宇宙太空电视剧。在面临地球资源枯竭的情况下，各国组织相继抢夺未来替代能源，以此描画人类贪婪和谋取私利所展开的斗争。该部电视剧预计於选角后投入拍摄，将在今年（2018年）播出，尚在讨论播出平台。
值得一提的是，李奎炯通过tvN电视剧《机智牢房生活》获得高人气。拥有丰富舞台剧和电影作品经历的他，2016年起开始在小萤幕崭露头角，如：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《秘密森林》等。
（图片来源：KSD）
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