刷新紀錄！《與神同行》在台票房超越《屍速列車》榮登最賣座電影啦～！

電影《與神同行》正式在1月15日突破3.5億台幣，榮登台灣影史上最賣座的韓片冠軍寶座啦～！粗卡～！（也恭喜同時出演兩部電影的藝秀晶成為國民媽媽）

電影《與神同行》不僅是韓國2018年首支破千萬觀影人次的電影，在台上映後也屢創佳績，全台票房不到一個月的時間就突破3.5億台幣，正式超越了《屍速列車》（釜山行）榮登台灣影史最賣座的韓片冠軍寶座。



不只是台灣，該片在香港上映後，也同樣迅速登上票房冠軍，並成功列入韓國史上最高觀影人次的TOP.10中，以1303萬人次（1/17更新的紀錄）登上第五名，擊敗了《駭人怪物》、《7號房的禮物》、《神偷大劫案》等經典電影。

《與神同行》講述英勇救人的消防員金自鴻（車太鉉 飾）在救災行動中意外身亡，死後在三名陰間使者的引領下，前往陰間接受7大地獄審判的故事；除了媲美好萊塢的特效場面之外，故事中最賺人熱淚的就是親情橋段。



同時出演了《屍速列車》與《與神同行》的藝秀晶，感人肺腑的演技，也被封為感動千萬人的「國民媽媽」，自嘲也做了許多對不起母親的事情，希望將這個作品獻給自己的母親。



（截圖自：官方劇照）

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