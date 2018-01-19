刷新纪录！《与神同行》在台票房超越《尸速列车》荣登最卖座电影啦～！

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电影《与神同行》正式在1月15日突破3.5亿台币，荣登台湾影史上最卖座的韩片冠军宝座啦～！粗卡～！（也恭喜同时出演两部电影的艺秀晶成为国民妈妈）

电影《与神同行》不仅是韩国2018年首支破千万观影人次的电影，在台上映后也屡创佳绩，全台票房不到一个月的时间就突破3.5亿台币，正式超越了《尸速列车》（釜山行）荣登台湾影史最卖座的韩片冠军宝座。



不只是台湾，该片在香港上映后，也同样迅速登上票房冠军，并成功列入韩国史上最高观影人次的TOP.10中，以1303万人次（1/17更新的纪录）登上第五名，击败了《骇人怪物》、《7号房的礼物》、《神偷大劫案》等经典电影。

《与神同行》讲述英勇救人的消防员金自鸿（车太铉 饰）在救灾行动中意外身亡，死后在三名阴间使者的引领下，前往阴间接受7大地狱审判的故事；除了媲美好莱坞的特效场面之外，故事中最赚人热泪的就是亲情桥段。



同时出演了《尸速列车》与《与神同行》的艺秀晶，感人肺腑的演技，也被封为感动千万人的「国民妈妈」，自嘲也做了许多对不起母亲的事情，希望将这个作品献给自己的母亲。



（截图自：官方剧照）

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