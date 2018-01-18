《念力》問卷調查：誰是韓國代表性的超能力者？ 河正宇劉在石榜上有名

《屍速列車》導演延尚昊的新作品《念力》相當受到矚目，而從1月4日起到1月16日還進行了全國民問卷調查，日前公開結果。



《念力》描述一位突然產生了超能力的爸爸錫賢（柳承龍飾）與失去了一切並陷入危機的女兒露美（沈恩敬飾），以超乎想像的超能力展開了一連串的故事。因《屍速列車》這部電影在韓國創下了1156萬人的觀影人次紀錄，延尚昊導演的新作品找來了柳承龍、沈恩敬、朴正民、金民在、鄭有美等演技派演員，令觀眾期待不已。



《念力》也於1月18日透過15個主要網站與線上媒體，及其他包括就業、旅遊、戀愛等類別的社群網站，進行全國民問卷調查“我所認為的韓國代表性超能力者是誰？”結論在此公開。



以全國網友為對象所進行的此次問卷調查，收到了約三萬筆資料，票選出的前五十名包含了“吃貨超能力者”河正宇、“國民MC超能力者”劉在石、“滑冰超能力者”金妍兒等這些活躍於各領域的公眾人物，也有人寫著“犧牲超能力者”消防員、“特級超能力者”職業媽咪等這一類象徵性的形象，當然還有許多偶像如IU、防彈少年團、EXO、孔劉、蘇志燮、姜棟元、秀智等也榜上有名。



《念力》的宣傳方式令人會心一笑，也得到網友們的熱情參與，本片將於1月31日於韓國上映。



照片: 《念力》劇照

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