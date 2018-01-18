《念力》问卷调查：谁是韩国代表性的超能力者？ 河正宇刘在石榜上有名
电影 2018年1月18日 星期四14:52 Erin
《尸速列车》导演延尚昊的新作品《念力》相当受到瞩目，而从1月4日起到1月16日还进行了全国民问卷调查，日前公开结果。
《念力》描述一位突然产生了超能力的爸爸锡贤（柳承龙饰）与失去了一切并陷入危机的女儿露美（沈恩敬饰），以超乎想像的超能力展开了一连串的故事。因《尸速列车》这部电影在韩国创下了1156万人的观影人次纪录，延尚昊导演的新作品找来了柳承龙、沈恩敬、朴正民、金民在、郑有美等演技派演员，令观众期待不已。
《念力》也於1月18日透过15个主要网站与线上媒体，及其他包括就业、旅游、恋爱等类别的社群网站，进行全国民问卷调查“我所认为的韩国代表性超能力者是谁？”结论在此公开。
以全国网友为对象所进行的此次问卷调查，收到了约三万笔资料，票选出的前五十名包含了“吃货超能力者”河正宇、“国民MC超能力者”刘在石、“滑冰超能力者”金妍儿等这些活跃於各领域的公众人物，也有人写著“牺牲超能力者”消防员、“特级超能力者”职业妈咪等这一类象徵性的形象，当然还有许多偶像如IU、防弹少年团、EXO、孔刘、苏志燮、姜栋元、秀智等也榜上有名。
《念力》的宣传方式令人会心一笑，也得到网友们的热情参与，本片将於1月31日於韩国上映。
照片: 《念力》剧照
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