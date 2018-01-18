收視奪同時段所有頻道一位！《機智牢房生活》劇組、演員們將到關島進行犒賞度假！

（有談及第15集劇情）今晚播出結局後，他們也將在2月到關島犒賞度假，感謝《機智牢房生活》劇組和演員們帶來這麼精彩的劇給大家！

今日，電視台相關人士透露：「《機智牢房生活》團隊獲得嘉獎，將前往關島度假，預計在2月5日出發，進行四天三夜的犒賞度假。但遺憾的是，這次的休假演員們可能無法全補都前往，大部分的演員因該劇受到了不少矚目，很多人在早前就已經決定好下一部作品和活動行程，所以目前只有日程能調節好的演員一同前往。」



《機智牢房生活》在昨日播出第15集，以付費全國家庭基準收視率10.5％，最高11.6％，更是包含無線台在內的全頻道同時段一位，而在今晚也將播出最終回。（濟赫到底什麼時候會知道俊浩跟濟熙在一起呢？）





（以下談及第15集劇情....）

在第15集也出現了讓人難以預料的劇情，原來一直來採訪閔哲的學生就是他的女兒，因為媽媽跟她說爸爸是好人，她自己想要親自確認，到了監獄面會，後來因為脖子上的戒子，閔哲看到後也問了：「是我的女兒嗎？」而閔哲也得到了聖誕節特赦。



在劉漢陽出獄前，智元來面會問了他是否真的戒毒了，還說準備了一份禮物要給他。後來劉漢陽出獄後，上了之前給他吸毒的人的車，最後他還是沒有克制住，把針管往了自己的手打，警察也馬上來了。而智元準備的禮物是戒指，劉漢陽的爸媽也都在部隊火鍋店等著他。



另外，廉班長一直想要陷害濟赫，濟赫也聽了知好的方法清空了溫室練習場，沒有把柄的而廉班長也開始招惹濟赫的人，法子被送進了懲戒房。虐打朴一兵致死的吳兵長，惡行也被公開，想必這對劉廷宇的再審也非常有利吧！



也有不少人都猜測，第1集剛開始濟赫出場的畫面是他回到球場的時候，導演採用了倒敘。但不論無何，今晚就是最後一集真的讓人很捨不得啊～



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