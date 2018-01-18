收视夺同时段所有频道一位！《机智牢房生活》剧组、演员们将到关岛进行犒赏度假！

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（有谈及第15集剧情）今晚播出结局后，他们也将在2月到关岛犒赏度假，感谢《机智牢房生活》剧组和演员们带来这么精彩的剧给大家！

今日，电视台相关人士透露：「《机智牢房生活》团队获得嘉奖，将前往关岛度假，预计在2月5日出发，进行四天三夜的犒赏度假。但遗憾的是，这次的休假演员们可能无法全补都前往，大部分的演员因该剧受到了不少瞩目，很多人在早前就已经决定好下一部作品和活动行程，所以目前只有日程能调节好的演员一同前往。」



《机智牢房生活》在昨日播出第15集，以付费全国家庭基准收视率10.5％，最高11.6％，更是包含无线台在内的全频道同时段一位，而在今晚也将播出最终回。（济赫到底什么时候会知道俊浩跟济熙在一起呢？）





（以下谈及第15集剧情....）

在第15集也出现了让人难以预料的剧情，原来一直来采访闵哲的学生就是他的女儿，因为妈妈跟她说爸爸是好人，她自己想要亲自确认，到了监狱面会，后来因为脖子上的戒子，闵哲看到后也问了：「是我的女儿吗？」而闵哲也得到了圣诞节特赦。



在刘汉阳出狱前，智元来面会问了他是否真的戒毒了，还说准备了一份礼物要给他。后来刘汉阳出狱后，上了之前给他吸毒的人的车，最后他还是没有克制住，把针管往了自己的手打，警察也马上来了。而智元准备的礼物是戒指，刘汉阳的爸妈也都在部队火锅店等著他。



另外，廉班长一直想要陷害济赫，济赫也听了知好的方法清空了温室练习场，没有把柄的而廉班长也开始招惹济赫的人，法子被送进了惩戒房。虐打朴一兵致死的吴兵长，恶行也被公开，想必这对刘廷宇的再审也非常有利吧！



也有不少人都猜测，第1集刚开始济赫出场的画面是他回到球场的时候，导演采用了倒叙。但不论无何，今晚就是最后一集真的让人很舍不得啊～



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