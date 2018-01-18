宋智孝&金鍾國的Love Line？ 《Running Man》PD發話：他們私下也粘在一起

《Running Man》新「週一情侶」要誕生了？ 金鍾國和宋智孝的「愛情線」再次成為了焦點，兩人撲朔迷離的「戀情」就連RM成員們都猜不透，「王鼻子」大哥池錫辰甚至打賭若兩人真在交往就奉上全部財產，不過最近這兩個人似乎越來越親密，引得成員們都在懷疑兩人真的在交往？

近幾期的《Running Man》中不停提到金鍾國和宋智孝的「愛情線」，而兩人也對網路上傳播的關於他們的緋聞瞭若指掌，不過池錫辰卻篤定他們絕對沒有在交往。

但是從節目中來看，金鍾國和宋智孝之間確實有那麼一絲絲曖昧。 《Running Man》中，節目組交給成員們一個任務，那就是每當節目一開始要告知可看年齡時的影片，此次勝利的成員就可以成為這段影片的主人公，盡情構思自己想要的五秒畫面。 其中，大多希望金鍾國可以露出上半身，唯獨輪到宋智孝發表時，她表示自己是不會讓鍾國OPPA脫衣，金鍾國有感而發說：「妳真的很善良啊...。 」HAHA立刻反應說：「什麼？ 在交往嗎？ 是愛情線嗎？」對於成員們的疑問，兩位當事人未作出任何反應，而這更讓其他人疑心。

宋智孝和金鍾國到底有沒有「愛情線」線呢？ 《Running Man》的鄭哲民PD表示：「兩人私下裡也經常在一起，節目組沒有給他們安排任何愛情線，只不過錄製過程中兩人之間確實有很微妙的氣流，我們也只是抓住了這些而已。 其實宋智孝曾是週一情侶，也害怕她會有負擔，他們私下裡原本關係就很好，所以才會讓大家疑惑吧。 即使觀眾們說不想看愛情線，但是有些事情卻是我們無法隱藏的，並不是刻意而為之。 」

「圖：《Running Man》」

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