宋智孝&金钟国的Love Line？ 《Running Man》PD发话：他们私下也粘在一起

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《Running Man》新「周一情侣」要诞生了？ 金钟国和宋智孝的「爱情线」再次成为了焦点，两人扑朔迷离的「恋情」就连RM成员们都猜不透，「王鼻子」大哥池锡辰甚至打赌若两人真在交往就奉上全部财产，不过最近这两个人似乎越来越亲密，引得成员们都在怀疑两人真的在交往？

近几期的《Running Man》中不停提到金钟国和宋智孝的「爱情线」，而两人也对网路上传播的关於他们的绯闻了若指掌，不过池锡辰却笃定他们绝对没有在交往。

但是从节目中来看，金钟国和宋智孝之间确实有那么一丝丝暧昧。 《Running Man》中，节目组交给成员们一个任务，那就是每当节目一开始要告知可看年龄时的影片，此次胜利的成员就可以成为这段影片的主人公，尽情构思自己想要的五秒画面。 其中，大多希望金钟国可以露出上半身，唯独轮到宋智孝发表时，她表示自己是不会让钟国OPPA脱衣，金钟国有感而发说：「你真的很善良啊...。 」HAHA立刻反应说：「什么？ 在交往吗？ 是爱情线吗？」对於成员们的疑问，两位当事人未作出任何反应，而这更让其他人疑心。

宋智孝和金钟国到底有没有「爱情线」线呢？ 《Running Man》的郑哲民PD表示：「两人私下里也经常在一起，节目组没有给他们安排任何爱情线，只不过录制过程中两人之间确实有很微妙的气流，我们也只是抓住了这些而已。 其实宋智孝曾是周一情侣，也害怕她会有负担，他们私下里原本关系就很好，所以才会让大家疑惑吧。 即使观众们说不想看爱情线，但是有些事情却是我们无法隐藏的，并不是刻意而为之。 」

「图：《Running Man》」

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