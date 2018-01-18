Gary否認「隱遁」說：「決定從《RM》下車時已經向成員們正式表態，也得到了理解」

近日Gary向媒體透露近況，不僅透露了和《RM》成員們的關係，也聊到了對外界所傳「隱遁」的看法，原來他都不知道自己是「隱遁」了！ XDD

Gary是說唱組合Leessang的成員，2010年開始固定出演綜藝《Running Man》，是7位元老成員之一，但卻在2016年10月宣佈下車，表示要「專注於音樂工作」。

2017年4月宣佈與圈外女友結婚，同年11月17日宣佈得一兒，然而《RM》其他成員似乎都對此事毫不知情，Gary也甚少接觸媒體，令人疑惑他是要從娛樂圈「隱遁」？



（圖源：網路）

近日接受採訪時，Gary表示完全沒料到大家會這樣想：「決定離開《RM》時向成員們鄭重表達了我的想法，他們也表示了理解」。

不過，Gary也理解大家的想法，但就真的只是回到「從前的自己」。 因為Gary在出演《RM》之前，做專輯期間不僅不會上電視，有時甚至一個月都不出門，但都沒有人說他「隱遁」啊~



（圖源：Gary Twitter ）

有媒體說Gary婚禮都沒有邀請成員參加，但其實他根本沒有辦婚禮。 Gary認為婚姻是兩個相愛的人的結合，平時也常跟《RM》成員說不想辦婚禮，剛好妻子也沒這個打算，所以乾脆只登記、連婚紗照也沒拍，只在蜜月旅行期間拍了一張自拍照。

Gary還說現在一直有在做音樂，但沒想到小孩的出生整個打亂他的計畫，生活中70%的時間都在顧小孩，只有30%時間能用於創作XDD但Gary一點都不後悔：「有一天看著小孩就覺得，只要有小孩和妻子在身邊， 不管發生什麼事都不會畏懼」。



（圖源：Gary IG）

看得出Gary是清楚知道自己想要什麼、也很堅持自己想法的人，雖然和公眾交流的機會少了，但也只是回到原本的、參加《RM》之前的音樂人狀態，希望大家給他多一些理解吧！



（圖源：Gary IG）

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