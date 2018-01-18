Gary否认「隐遁」说：「决定从《RM》下车时已经向成员们正式表态，也得到了理解」

Gary否认「隐遁」说：「决定从《RM》下车时已经向成员们正式表态，也得到了理解」

明星   2018年1月18日   星期四12:25   Sani  

近日Gary向媒体透露近况，不仅透露了和《RM》成员们的关系，也聊到了对外界所传「隐遁」的看法，原来他都不知道自己是「隐遁」了！ XDD

Gary是说唱组合Leessang的成员，2010年开始固定出演综艺《Running Man》，是7位元老成员之一，但却在2016年10月宣布下车，表示要「专注於音乐工作」。

2017年4月宣布与圈外女友结婚，同年11月17日宣布得一儿，然而《RM》其他成员似乎都对此事毫不知情，Gary也甚少接触媒体，令人疑惑他是要从娱乐圈「隐遁」？

（图源：网路）

近日接受采访时，Gary表示完全没料到大家会这样想：「决定离开《RM》时向成员们郑重表达了我的想法，他们也表示了理解」。

不过，Gary也理解大家的想法，但就真的只是回到「从前的自己」。 因为Gary在出演《RM》之前，做专辑期间不仅不会上电视，有时甚至一个月都不出门，但都没有人说他「隐遁」啊~

（图源：Gary Twitter ）

有媒体说Gary婚礼都没有邀请成员参加，但其实他根本没有办婚礼。 Gary认为婚姻是两个相爱的人的结合，平时也常跟《RM》成员说不想办婚礼，刚好妻子也没这个打算，所以干脆只登记、连婚纱照也没拍，只在蜜月旅行期间拍了一张自拍照。

Gary还说现在一直有在做音乐，但没想到小孩的出生整个打乱他的计画，生活中70%的时间都在顾小孩，只有30%时间能用於创作XDD但Gary一点都不后悔：「有一天看著小孩就觉得，只要有小孩和妻子在身边， 不管发生什么事都不会畏惧」。

（图源：Gary IG）

看得出Gary是清楚知道自己想要什么、也很坚持自己想法的人，虽然和公众交流的机会少了，但也只是回到原本的、参加《RM》之前的音乐人状态，希望大家给他多一些理解吧！

（图源：Gary IG）

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留言/评论
  • Carrickson Chan
    有媒體說Gary婚禮都沒有邀請成員參加，但其實他根本沒有辦婚禮。 Gary認為婚姻是兩個相愛的人的結合，平時也常跟《RM》成員說不想辦婚禮，剛好妻子也沒這個打算，所以乾脆只登記、連婚紗照也沒拍，只在蜜月旅行期間拍了一張自拍照。😂😂
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